Un milione di euro per migliorare la viabilità in centro: il Comune di Lugo ha infatti in programma tre interventi diffusi di mobilità ciclabile urbana di collegamento ai percorsi esistenti e al percorso d’interesse regionale (la ciclovia Bologna-Ravenna) di prossima attuazione.

I comparti interessati dai progetti sono a Lugo centro via Brunelli, dove sarà realizzata una connessione con le scuole «Capucci» e «Gherardi», con lo scopo di scongiurare il parcheggio selvaggio delle auto.

Sempre a Lugo centro, il comparto di via Malerbi per la connessione della scuola «Garibaldi» l’istituto «Sacro cuore» e la scuola di musica «Malerbi».