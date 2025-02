Un nuovo laboratorio di rap apre ai ragazzi di Villa San Martino e dintorni le porte dell’ex centro sociale della frazione lughese.Lunedì 10 marzo gli spazi dell’edificio di proprietà comunale, abbandonato dagli anni della pandemia, si animeranno grazie a un nuovo progetto giovanile, nato su stimolo dell’Ufficio Cultura del Comune di Lugo epossibile grazie al coinvolgimento dell’associazione culturale Il Lato Oscuro della Costa, che da anni non solo collabora a iniziative culturali e ricreative del Comune di Lugo (ad esempio il Capodanno), ma soprattutto gestisce il centro giovanile Cisim di Lido Adriano, un punto di riferimento in provincia di Ravenna e non soltanto.

Nei mesi scorsi, l’associazione aveva già usato gli spazi dell’area verde «Amelia Earhart», prossima all’ex centro sociale di Villa San Martino, come base operativa per il laboratorio sulla land art «Trame di noi», svolto in collaborazione con l’associazione Jemanja e frequentato da una quindicina di adolescenti. Dal prossimo 10 marzo all’ex centro sociale partirà invece un laboratorio di rap gratuito e rivolto ai ragazzi dai 10 anni in su, in programmaper cinque lunedì pomeriggio (dunque fino al 7 aprile) dalle 16.30 alle 18. Il corso prevede esercizi ritmici sulla rima, molta pratica sui testi e il canto, ascolti critici e la creazione di brani inediti, in un’esperienza laboratoriale di gruppo condotta da due esperti. Per partecipare non è richiesta alcuna capacità o esperienza pregressa.

«La vocazione storica del centro sociale è stata quella di essere uno spazio dedicato allo sviluppo della creatività dei giovani – commenta l’assessore alla Cultura del Comune di LugoGianmarco Rossato -. Viene quindi naturale ospitare in questi spazi laboratori legati a forme d’arte e musica particolarmente in voga tra i più giovani. La prossimità al Cefal, in particolare, rende questi spazi ideali per integrare, con attività pomeridiane di orientamento più culturale, l’offerta formativa dello stesso Cefal».