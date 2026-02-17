Sabato 21 febbraio alle 10.30 alla biblioteca Fabrizio Trisi di Lugo ci sarà la presentazione del libro Il bilinguismo (Carocci editore, 2025) di Andrea Marini, professore ordinario di psicologia generale all’Università di Udine.

L’autore dialogherà con Paolo Zanfini, vicepresidente regionale dell’Aib Emilia-Romagna, Maria Chiara Sbiroli direttrice biblioteca Trisi e Sonia Casotti, bibliotecaria referente regionale del programma «Mamma lingua».

L’incontro è organizzato in concomitanza con la Giornata internazionale della lingua madre, proclamata dall’Unesco nel 1999 per promuovere la diversità linguistica, culturale e il multilinguismo; la data commemora gli studenti bengalesi uccisi nel 1952 per il riconoscimento della propria lingua.

L’iniziativa è sostenuta da Aib Emilia-Romagna e si inserisce nelle attività della biblioteca di promozione del programma nazionale «Mamma lingua» per sensibilizzare sull’importanza della lingua madre e sul mantenimento delle lingue.