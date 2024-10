Il Pavaglione di Lugo si appresta a ospitare la seconda edizione di «Vèn», la rassegna enologica che vedrà la partecipazione di 80 produttori di vino da tutta Italia nelle giornate di venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 ottobre.

Gli avventori potranno avventurarsi tra numerose degustazioni, imparando a conoscere direttamente dai produttori i vini proposti. Sarà possibile acquistare il kit completo con cinque token degustazione, calice e taschina porta calice o solamente la ricarica di cinque token.

Il punto forte dell’evento sono le masterclass, pensate per approfondire la conoscenza e le specialità di vini e territori. Si inizia venerdì 4 ottobre alle 19 con una lezione su Borgogna e Chardonnay a cura di Filippo Apollinari, a seguire alle 21 evento alla scoperta del Verdicchio con Marco Saiani.

Sabato 5 ottobre sono tre le classi in programma: alle 16 Montevertine, monografia a cura di Matteo Sangiorgi, alle 18 Argiano, l’interpretazione del Sangiovese a cura di Francesco Monari e alle 20 Nebbiolo di montagna: Albareda, Sforzato di Valtellina con Mamete Prevostini.

Si conclude domenica 6 ottobre con altre tre lezioni: alle 16 storie di Romagna a cura di Vini da condividere, alle 18 «Innamorandosi del Timorasso» con Matteo Massaccesi, si conclude alle 20 con «Chemical wine is over» a cura di Michele Bontempi.

Le masterclass si svolgeranno al Salone estense della Rocca, per informazioni e prenotazioni contattare il 342 0713988.

L’area sarà attrezzata con un punto ristoro per accompagnare le degustazioni. Per tutta la durata dell’evento ci saranno food truck e anche i ristoranti del Pavaglione saranno allestiti per l’occasione.

L’iniziativa è organizzata dall’associazione Vèn – vignaioli e terroir con il patrocinio del Comune di Lugo e il supporto di diversi sponsor.