La scuola di musica «Giuseppe e Luigi Malerbi» di Lugo organizza, nei suoi spazi di Villa Malerbi in via Emaldi 51, un corso di propedeutica musicale dedicato ai bambini delle scuole materne, dai 3 ai 5 anni.
Docente del corso è Lucia Zarrilli, che proporrà esperienze pratiche a tutti i partecipanti, coinvolgendoli attraverso il gioco e facendoli avvicinare ai vari aspetti della musica, dal ritmo alla melodia, fino all’armonia.
Gli incontri dureranno un’ora e si terranno a cadenza settimanale, tutti i giovedì pomeriggio alle 16.45.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 389 1954270 o l’indirizzo mail scuolamalerbi@gmail.com.