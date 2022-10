Al via domenica 9 ottobre la nuova stagione del Caffè Letterario di Lugo, giunto alla sua 19esima edizione. Quest’anno la stagione verrà inaugurata con le celebrazioni per i 70 anni di attività dell’Hotel Ala d’Oro con la cabarettista Maria Pia Timo e la musica di Dj Lorenz. Tanti gli eventi in programma che come sempre toccheranno i più svariati temi culturali; dalla storia alla narrativa, dall’attualità alla musica, alla poesia all’arte. Senza dimenticare una divertente serata conviviale. In totale fino a dicembre si alterneranno 13 appuntamenti, tutti nell’hotel Ala d’Oro di Lugo (via Matteotti 56).

La rassegna è stata presentata lunedì 3 ottobre in conferenza stampa alla presenza dell’assessora alla Cultura del Comune di Lugo Anna Giulia Gallegati, dei curatori della rassegna Patrizia Randi, Claudio Nostri e Marco Sangiorgi e dell’art director della rassegna Carmine Della Corte.

“Il Caffè Letterario ha molte anime. Fondamentalmente era nato per presentare i libri di narrativa contemporaneo su piano nazionale e internazionale. Nel tempo spesso abbiamo abbinato narrativa e saggistica. Poi proseguendo abbiamo inserito il tema della storia e cercato di mantenere il legame con i classici. – spiega Patrizia Randi, curatrice della rassegna durante la presentazione del programma della stagione letteraria- Però la volontà è quella di mantenere aperta la finestra sul presente su che direzione sta andando la narrativa contemporanea”

“La collaborazione porta tanta responsabilità di sponsorizzare i propri libri ma anche di variare. – commenta l’Assessora alla Cultura Anna Giulia Gallegati – Questa è una bellissima collaborazione. Prima di tutto parte da un’associazione di volontari che mette a disposizione il proprio tempo libero. Nel corso degli anni la cittadinanza lughese si è molto attaccata a questa realtà. È uno dei motivi perché poi abbiamo deciso come Comune di Lugo, come città di Lugo, di candidarci a capitale del libro. Questo grazie anche la presenza nel corso di questi anni e dell’attività che il Caffè letterario di Lugo ha portato avanti. Oltre gli investimenti da parte dell’amministrazione e del lavoro fatto dalla biblioteca Trisi, bisogna ricordare il grande lavoro che questa realtà porta avanti da molti anni per la promozione della lettura”

Si comincia domenica 9 ottobre alle 18 con Maria Pia Timo e DJ Lorenz. Si festeggia il 70° anniversario dell’Hotel Ala d’Oro con una apericena a buffet aperta a tutti. Quindi Maria Pia Timo ci racconterà in maniera ironica questi 70 anni di vita dell’albergo. Contemporaneamente sarà allestita una mostra fotografica di Paolo Ruffini con i ritratti di grandi personaggi dello spettacolo e non solo che sono stati ospiti dell’albergo e per finire si balla con il Dj set by Dj Lorenz.

Gli ospiti che seguiranno sono: Lorenza Pieri (14 ottobre), Leonardo Colombati,(17 ottobre), William Wall (21 ottobre), Cesare Baracca, illustratore di Les fleurs du mal (4 novembre), Ivano Dionigi,(11 novembre), Matteo Cavezzali (18 novembre), Giovanni Brizzi (25 novembre), Sergio Givone (28 novembre), Paolo Gagliardi (2 dicembre), Paolo Malaguti (5 dicembre).

È prevista una divertente serata conviviale dal titolo “Come d’autunno si levan le foglie!”, sabato 5 novembre all’hotel Ala d’oro. L’appuntamento sarà dedicato all’autunno, la stagione dei colori e della tradizione popolare che la vedeva come festa dei cornuti, raccontata con l’ironia dei fratelli Parmiani.

Come conclusione del programma sarà inaugurata la mostra pittorica: Il mondo di Barbara di Barbara Cotignoli sabato 10 dicembre alle 18:00.

La rassegna è curata da Patrizia Randi, Claudio Nostri e Marco Sangiorgi, con il patrocinio del Comune di Lugo. Tutti gli incontri sono offerti gratuitamente al pubblico (escluse le serate conviviali). Il programma completo è disponibile sul sito http://caffeletterariolugo.blogspot.it.