Si sono conclusi i lavori per l’illuminazione dello skate park nel parco Vincenzo Giardino, in via Colombo a Lugo.
L’intervento, dal costo di circa 25mila euro e finanziato con fondi comunali, ha consentito, oltre all’installazione di tre punti luci, anche la realizzazione di una nuova fontana.
I nuovi fari consentirano l’utilizzo dello skate park in orario serale; saranno azionabili tramite pulsante e temporizzati, ma non utilizzabili durante le ore notturne.
Inaugurato nel 2016, lo skate park si sviluppa su dislivelli dai 20 ai 70 cm, ha una larghezza minima di 3 m e uno sviluppo esterno di circa 110 m.