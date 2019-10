L’evento è stato presentato questa mattina in conferenza stampa presso la Rocca Estense di Lugo alla presenza del vicesindaco di Lugo Pasquale Montalti, il presidente della Pro Loco di Lugo Cristiano Cavolini, il vicepresidente della Pro Loco di Lugo Mauro Marchiani ed Eleonora Pini oltre a diversi volontari.

“Ringrazio i volontari della Pro Loco per aver organizzato questo evento – ha dichiaro Pasquale Montalti, vice sindaco di Lugo – che si colloca nell’importante rassegna di eventi che in città vengono organizzati durante l’anno dalle tante associazioni e, così facendo, contribuiscono a vivacizzare il nostro centro storico”.

“Una festa nata dalla tradizione e portata avanti dalla passione di noi volontari. – ha dichiarato Cristiano Cavolini, Presidente della Pro Loco di Lugo – Cinquanta soci di cui circa venti svolgono varie mansioni operative.

A partire dalle dieci del mattino avranno inizio le attività fino allo spettacolo finale che abbiamo anticipato alle ventitré piuttosto che a mezzanotte per favorire i più piccoli.

Riconfermiamo tutti gli elementi dello scorso anno dal punto di vista scenico e di spettacolo, ci saranno anche i classici track food ma in misura ridotta per favorire gli esercenti locali”.

“Tutti gli spettacoli sono gratuiti a parte lo spettacolo Horror che avrà luogo in Rocca, anche per marcare l’aspetto horror, dove si pagherà un importo simbolico di un euro. – ha ribadito Mauro Marchiani, vice presidente della Pro Loco di Lugo – Moltissime le collaborazioni che come anno ci accompagnano fornendo un reale contributo all’evento. Ricordo che lo spettacolo sarà confermato anche in caso di maltempo”