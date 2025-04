Truffa sventata a Lugo nel pomeriggio di martedì, quando un’anziana signora si è accorta di un tentativo di estorcerle denaro con la ‘truffa del finto incidente’. Al telefono, fingendosi un membro delle Forze dell’Ordine, un giovane aveva tentato di estorcerle denaro dicendole che suo figlio era responsabile di un un incidente stradale, accaduto poco prima, nel quale era rimasta ferita una bambina poi ricoverata in ospedale. Pagando, la donna avrebbe risparmiato il carcere al figlio; per questo la invitava a preparare i soldi e l’oro che aveva in casa.

Fortunatamente, l’anziana, non avendo figli, si è resa conto della truffa ed è riuscita ad avvisare la Polizia, che si è fatta trovare in casa della signora all’arrivo dell’uomo. Si tratta di un 20enne, cittadino italiano, che la Polizia di Stato di Lugo ha denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di tentata truffa.

Dagli accertamenti eseguiti è emerso che il giovane era già stato arrestato due settimane prima, in un’altra regione, per aver commesso un altro reato. Pertanto, vista la pericolosità dell’uomo e al fine di prevenire la reiterazione di reati analoghi nel territorio, il Questore Lucio Pennella ha emesso nei suoi confronti il Divieto di Ritorno nel Comune per la durata di anni tre.

La Polizia di Stato costantemente impegnata nella prevenzione e contrasto dell’odioso fenomeno delle truffe alle c.d. fasce deboli, ricorda come all’interno del sito internet della Polizia di Stato è possibile trovare delle pagine dedicate ai consigli su come prevenire le truffe agli anziani: https://www.poliziadistato.it/articolo/40151