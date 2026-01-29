Torna a Lugo uno degli appuntamenti più riconoscibili della club culture romagnola. Domenica 1 febbraio 2026 il Baccara DiscoClub ospita un nuovo capitolo di Soul Sunday, il format domenicale dedicato a chi vive il clubbing in modo autentico e consapevole.

Dalle 18.30 fino a tarda sera, il locale si trasformerà in uno spazio dal ritmo diverso: luci morbide, suoni caldi, drink curati e un’atmosfera pensata per chi sceglie non solo cosa ascoltare, ma anche dove stare. Un rituale che unisce musica, socialità e qualità, diventato negli anni un punto di riferimento per il pubblico più attento.

Special guest della serata sarà Memoryman aka Uovo, membro storico del collettivo Pastaboys e figura autorevole della club culture italiana ed europea. Il suo set attraverserà house, funk e disco, con una selezione raffinata e senza tempo, capace di dialogare con la pista e accompagnare il pubblico lungo tutto l’arco della serata.

L’ingresso è libero con selezione, nel segno di una proposta che punta sulla qualità musicale e sull’esperienza complessiva, confermando Soul Sunday come uno degli appuntamenti più attesi della domenica sera lughese.