A Lugo il mese di settembre è tradizionalmente un mese motoristico. L’epidemia del Coronavirus ha avuto impatto su tutta l’organizzazione di eventi nella città, ed anche il “mese motoristico” ne subisce le conseguenze. Due le date da fissare: domenica 20 settembre, dalle 9.30, il passaggio, da piazza Baracca, del Gran Premio Nuvolari. La tappa lughese è curata dall’associazione Una Passione in Moto e dal Ferrari Club: per far capire ai partecipanti al Gran Premio che il passaggio da Lugo è il passaggio da un luogo fortemente legato alla geniale tradizione motoristica italiana ed emiliano romagnola, le auto in gara sfileranno davanti alla Rocca Estense avendo a lato le Auto del Cavallino e le Ducati “dell’ing. Taglioni”. Sarà un’occasione anche per chi assisterà al passaggio per vedere contemporaneamente importanti auto storiche, affascinanti Ferrari e Ducati.

Domenica 27 settembre, motoraduno organizzato dall’Associazione Una Passione In Moto. Il programma prevede il ritrovo presso piazza Baracca, lato Chiesa del Suffragio, alle 9,30; partenza alle 10.30 per Sasso Morelli.

Purtroppo non si svolgeranno gli altri eventi tradizionali della manifestazione “Rombi di Passione”, iniziata nel 1999 ed organizzata dall’Associazione Una Passione in Moto, che coniuga la rievocazione della tradizione motociclistica lughese con la raccolta fondi per adozioni a distanza di bambini bisognosi, e neppure la “Festa del Cavallino”, appuntamento che il Ferrari club Lugo organizza annualmente e che grande richiamo ha sempre avuto per tutti i possessori e gli appassionati delle Auto del Cavallino. La collaborazione tra le due associazioni rappresenta bene l’impegno dei volontari che vogliono offrire alla propria città occasioni per ricordare le tradizioni locali e per richiamare a Lugo appassionati dai dintorni e non solo.

Un ringraziamento alla Scuderia Mantova Corse, organizzatrice del Nuvolari per l’attenzione che riserva al passaggio da Lugo e per la passione che mette nell’organizzazione di questa meravigliosa manifestazione.