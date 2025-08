Il circolo Acli Don Bosco aps di San Lorenzo organizza anche quest’anno la sagra di San Lorenzo, in programma nel campo sportivo della frazione di Lugo da giovedì 7 a lunedì 11 agosto.

Ogni sera – e la domenica anche a pranzo – lo stand gastronomico gestito dai volontari del circolo e attivo per l’asporto fin dalle 19 servirà specialità romagnole con cappelletti e sughi fatti in casa, oltre alla possibilità di gustare anche la succulenta tagliata (nelle serate del 7, 9 e 11 agosto) o i prelibati arrosticini (venerdì 8 e domenica 10).

Quanto all’area spettacoli, giovedì 7 agosto è in programma la social ride, una concentrazione di ciclisti con possibilità di rimanere a cena e godersi, alle 21, il concerto dei Mama Mouse, seguiti venerdì 8 dall’esibizione dei The Cadillac. Folklore romagnolo protagonista nella serata di sabato 9 con i Diavoli della frusta. Domenica 10, oltre a poter pranzare alla festa, a mezzogiorno è previsto il «Tractor raduno» con benedizione, mentre in serata sul palcoscenico suonerà la band Branco. Lunedì 11 agosto si chiuderà all’insegna del liscio romagnolo con il concerto dell’orchestra di Mirco Gramellini.