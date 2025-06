Si stanno concludendo come da cronoprogramma i lavori del secondo stralcio del progetto di rifacimento di piazza XIII Giugno a Lugo. A partire dalla mattina di lunedì 23 giugno, infatti, tornerà disponibile la maggior parte dei parcheggi della piazza.

A metà di questa settimana è stata completata l’asfaltatura sulla superficie oggetto degli ultimi interventi, dopo di che l’azienda lughese Gamie ha cominciato ad installare pali e corpi illuminanti, mentre alla Cims è affidato il disegno della segnaletica dei parcheggi.

I lavori, in capo all’impresa generale di costruzione Zini Elio, ora si spostano sull’area dei parcheggi adiacenti al complesso dei Diamanti, per quello che sarà il terzo e ultimo stralcio del cantiere.

«I tempi sono stati rispettati – commenta l’assessora ai Lavori pubblici di Lugo Veronica Valmori – e da lunedì 23 tornerà disponibile la quasi totalità dei parcheggi. In questi giorni abbiamo incontrato gli esercenti che saranno più toccati dall’accantieramento dell’ultimo stralcio e che dovranno quindi sopportare ancora qualche mese, ma grazie all’avanzamento costante dei lavori iniziano a vedere la conclusione di questa lunga e complicata vicenda. Anche per l’ultima fase di lavori è fondamentale che l’impresa esecutrice continui a confrontarsi con le attività per ridurre al minimo i disagi. Piazza XIII Giugno torna così ad avere un ruolo chiave per la viabilità di Lugo. Il cronoprogramma del terzo stralcio prevede il fine lavori nel mese di settembre. Successivamente, sarà necessario chiudere alcuni giorni per realizzare il tappeto di usura su tutta la piazza e la segnaletica definitiva. La piantumazione delle alberature è prevista per settembre».

La viabilità nel parcheggio sarà regolata da segnaletica di cantiere fino al completamento del terzo stralcio di lavori, previsto per l’autunno.

Nella sua veste definitiva, la piazza disporrà in totale di 200 parcheggi (4 per disabili, 4 per ricarica auto elettriche, 4 riservati alla Stazione dei Carabinieri e 188 generici). Sono ventitrè le alberature previste, che saranno messe a dimora dopo l’estate (per questo ancora non si vedono). Ciascun albero disporrà di una superficie permeabile superiore rispetto a quella precedente, per garantire una crescita in salute della pianta e mitigare maggiormente l’effetto «isola di calore» del parcheggio. Aumenteranno anche le aree a verde e con superficie drenante, che contribuiranno a rendere il luogo più accogliente.

I lavori, iniziati ad aprile 2024, hanno riguardato il completo rifacimento della piazza per recuperare lo spazio pubblico, resosi per la maggior parte inagibile a causa di gravi dissesti dovuti a errori esecutivi precedenti.

I dissesti erano causati dall’utilizzo di materiale di sottofondo inadeguato per la presenza di terre caratterizzate da un’eccessiva frazione di materiale fine: l’area in esame (6.700 mq complessivi) era già stata interessata da interventi correttivi parziali, che però non erano stati sufficienti a consentire il normale uso del parcheggio.

I lavori attuali hanno comportato la completa rimozione delle alberature, dell’asfalto e degli strati di fondazione, nonché di tutti gli impianti e strutture (fognature, illuminazione, griglie di drenaggio, eccetera).

Il costo complessivo dell’intervento è di 1,4 milioni di euro, finanziati interamente dal bilancio comunale.