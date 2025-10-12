Ancora un successo di pubblico per il Vintage Festival di Lugo, che nel weekend ha richiamato in centro migliaia di visitatori provenienti da tutta la Romagna e non solo. Le piazze del centro storico e il Pavaglione si sono trasformati in un grande mercato a cielo aperto dedicato al fascino del passato, tra abbigliamento d’epoca, vinili, oggetti d’antiquariato, giocattoli e biciclette storiche.

Per due giornate Lugo è tornata a essere la capitale del retrò, confermando il suo legame con un evento che ormai è diventato un appuntamento fisso per gli appassionati del genere.

Più di 300 espositori hanno animato la città, offrendo al pubblico un tuffo nel passato tra moda, musica e design di altri tempi. Un’atmosfera vivace e colorata che, anche quest’anno, ha premiato la formula del festival, capace di coniugare commercio, cultura e intrattenimento.

L’entusiasmo dei visitatori e la grande partecipazione hanno ribadito come il Vintage Festival resti una delle manifestazioni più attese del calendario lughese, capace di far rivivere ogni anno il fascino di un’epoca che non smette mai di ispirare.