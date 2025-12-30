Mercoledì 31 dicembre la città di Lugo si prepara a salutare l’anno nuovo con una serata speciale e ben due spettacoli.

Alle 23 in piazza Baracca la Compagnia dei folli proporrà «Volta celeste», uno spettacolo aereo e visivo pensato per coinvolgere un pubblico di grandi dimensioni e per salutare il nuovo anno in un’atmosfera di meraviglia condivisa: un viaggio fantastico con acrobati che trascende i confini del palcoscenico tradizionale e punta al cielo.

Lo spettacolo è offerto alla cittadinanza dal Comune di Lugo.

A seguire, il conto alla rovescia in piazza, per poi proseguire con pista da ballo e dj set con musica di qualità sotto al tendone allestito in piazza Mazzini, all’interno del Pavaglione.

Tutto esaurito invece per lo spettacolo «Gran galà di capodanno» delle 22, un rituale per salutare il nuovo anno tra comicità surreale, musica dal vivo e performance collettive che mescolano virtuosismo e leggerezza, stupore e ironia. Gli artisti del MagdaClan accompagneranno il pubblico nel tendone del Pavaglione in un crescendo di emozioni e risate.

Continua nel nuovo anno «Lugo sogna», il festival di teatro urbano che fino al 6 gennaio animerà il Pavaglione con lo spettacolo Elogio alla noia di MagdaClan, che propone una riflessione sulla quotidianità attraverso sette corpi danzanti, guidando gli spettatori in un mondo sospeso tra ricordi sbiaditi e decadenza. Per informazioni e prenotazioni, contattare il 342 7736730; prevendite su www.diyticket.it; biglietti 10 euro intero, 8 euro ridotto per gruppi di almeno cinque adulti, 6 euro dai 4 ai 14 anni, gratuito sotto i 4 anni.

Al centro del Pavaglione fino all’11 gennaio è inoltre attiva la pista di pattinaggio sul ghiaccio (dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 24; sabato, domenica, festivi e festività scolastiche dalle 10 alle 24, informazioni al 329 1916298).