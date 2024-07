Il circolo Arci Passogatto presenta per l’estate 2024 la rassegna «Step Cat Rock», cinque serate in musica che si terranno da luglio a settembre nel cortile del circolo, in via Passogatto 16.

Si parte venerdì 5 luglio alle 21 con «Graffiti – Ricordi in musica», brani italiani d’ascolto dagli anni Sessanta agli anni Ottanta.

Domenica 21 luglio alle 21 concerto degli Audio 3, gli anni ruggenti con le voci di Claudia Rotondale e Paola Ciani e batteria e tastiera di Vincenzo Audino.

Si prosegue domenica 4 agosto con un doppio spettacolo: alle 17 aperitivo con esibizione di due giovanissimi chitarristi fingerstyle, Filippo Mazzotti e Samuele Lodelli, poi apericena e alle 21 il concerto del gruppo rock Arancia meccanica, con Moreno Lombardi (chitarra e voce), Gilberto Musiani (batteria e voce), Calabrese al basso e Sughi alle tastiere.

Domenica 18 agosto alle 20.30 il Blue Quartet da Argenta proporrà una miscela «etno-latin-pop-jazz»; sul palco Mauro Pambianchi (vibrafono, mariba, percussioni), Marco Cavallotti (batteria), Max Cobianchi (sax) e Vince Forlani (chitarra e basso).

Ultimo appuntamento domenica 8 settembre, in occasione del 309esimo anniversario dell’inaugurazione del santuario di Passogatto: ci saranno eventi per tutto il pomeriggio e alle 17 il concerto della cover band «Senza rumore», che proporrà brani dai repertori del pop e del rock melodico dagli anni Sessanta a oggi; loro sono Ambra Cirafisi (voce), Cosimo De Paola (voce), Alessio Ferretti (basso), Luca Camorani (chitarra), Mattia Turri (batteria) e Nicola Sangiorgi (chitarra).

Gli appuntamenti sono organizzati con il patrocinio e il contributo del Comune di Lugo e sono a ingresso gratuito.