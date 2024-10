I Carabinieri della Stazione di Massa Lombarda (RA) hanno denunciato un 27enne, ritenuto essere il presunto responsabile di una tentata truffa ai danni di una tabaccheria del luogo. L’uomo, al fine di reperire denaro, ha creato un profilo WhatsApp al quale ha associato l’immagine di una donna che effettivamente è tra le amicizie del tabaccaio. Attraverso questo falso profilo il denunciato ha più volte richiesto ricariche telefoniche al titolare dell’esercizio pubblico che, fortunatamente, vista la reale conoscenza della donna ritratta nell’immagine, l’ha contattata scoprendo così di essere vittima di tentativo di truffa atteso che comunque la sua amica non gli aveva mai fatto alcuna richiesta di ricariche telefoniche. A questo punto, sia la donna che il tabaccaio, hanno sporto denuncia presso i Carabinieri del Comando Stazione CC di Massa Lombarda i quali, attraverso l’esame tecnico del numero telefonico utilizzato, sono riusciti ad identificare l’uomo, un 27 enne di origine marchigiana già noto alle Forze dell’Ordine per diversi precedenti anche specifici, il quale è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per tentata truffa e sostituzione di persona.