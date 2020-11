Lugo, sindaco contro chi non rispetta le norme anti-Covid: “Ci sono imbecilli che organizzano feste”

Sono questi i giorni durante i quali si susseguono gli appelli alla responsabilità per evitare comportamenti rischiosi e quindi l’aumento dei casi di positività sul territorio. Sono questi però i giorni anche di coloro che si credono “più furbi” degli altri, che aggirano le norme o decidono di non rispettarle apertamente. In privato o in pubblico. Un esempio è avvenuto a Lugo, dove il sindaco Davide Ranalli ha denunciato l’organizzazione di feste da parte di qualche esercente in violazione delle attuali norme e ha promesso provvedimenti