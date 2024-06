Si è tenuto ieri sera, 27 giugno, il primo consiglio del Comune di Lugo che ha visto la convalida degli eletti e il giuramento della Sindaca di fronte al Consiglio comunale.

A seguito della convalida degli eletti alla carica di sindaco e di consigliere comunale mandato amministrativo 2024-2029 sono stati costituzione i gruppi consiliari e designati i relativi capigruppo che sono per il Partito Democratico, Giacomo Baldini; per la Lega, Francesco Martelli; per Fratelli d’Italia, Gian Marco Grandi; per Forza Italia, Donatella Donati; per Area Liberale, Simone Camanzi; per la lista Insieme per Lugo, Pietro Messina e per la lista Cambiamo Lugo, Francesco Barone.

A seguire tutti i gruppi consiliari hanno presentato all’unanimità una mozione urgente volta a modificare la struttura del Consiglio introducendo la figura del vicepresidente del Consiglio comunale con funzioni vicarie del presidente diritto a partecipare alla conferenza dei capigruppo e agli organismi istituzionali in cui è prevista la partecipazione del presidente con specifica che le due figure devono essere ricoperte una dalla maggioranza e una dalla minoranza. La finalità della richiesta, condivisa da tutti i gruppi, è il miglioramento dell’istituzione del consiglio comunale prevedendo che la nuova figura, già presente in altri altri enti, non ricopra solo funzioni vicarie ma collabori attivamente con la Presidenza.

In virtù della mozione presentata, la minoranza si è astenuta alla votazione del Presidente del Consiglio comunale, che è stata pertanto rinviata al prossimo consiglio comunale.

Dopo il Giuramento di fronte al Consiglio comunale, la Sindaca ha ricordato con emozione il suo primo ingressi nel Consiglio comunale e il suo percorso, accomunato da molti dei consiglieri presenti.

“Farò del mio meglio, insieme alla giunta, è questo il mio giuramento. Lo faremo con il supporto e le idee della maggioranza – ha commentato la Sindaca Zannoni – ma anche con lo stimolo e il contributo dell’opposizione, e vi confesso che io non mi sentirò mai all’altezza di questo compito ma ho imparato a conviverci. Ho imparato che chi si sente già perfetto per un ruolo non ha alcuno stimolo a progredire. Speriamo in cinque anni più semplici di quelli appena trascorsi, ma anche se non fosse, conto di poter venire qui e decidere insieme che cosa fare, che direzione prendere, che risorse attivare. In un Comune di queste dimensioni – ha concluso la Sindaca – nessuno concorre ad essere consigliere comunale, assessore, sindaco per la poltrona, per l’indennità o per il potere. Lo si fa per senso civico, perciò vi ringrazio a nome mio e della giunta”.

La Sindaca ha poi presentato formalmente i componenti della Giunta e le deleghe attribuite: vicesindaco Luigi Pezzi (personale, bilancio e tributi, mobilità, transizione energetica, innovazione tecnologica, demografici, elettorale, sport), Veronica Valmori ( lavori pubblici, patrimonio, manutenzione del verde, protezione civile, polizia locale), Daniela Geminiani (infanzia, servizi educativi, formazione e competenze), Gianmarco Rossato (cultura, promozione urbana, turismo, urbanistica ed edilizia privata), Fausto Bordini (decentramento, servizi sociali, sostenibilità, ambiente, Europa), Mauro Marchiani (società partecipate, acqua pubblica, servizi ambientali, politiche abitative, benessere animale) e infine Federica Lolli (politiche giovanili, pari opportunità e diritti, gemellaggi, associazionismo e nuovi cittadini). La sindaca Elena Zannoni ha tenuto per sé le deleghe ad attività produttive, comunicazione, sanità e sicurezza.

I consiglieri eletti del Comune di Lugo sono: Elena Zannoni (Partito Democratico), Massimo Zannoni (Partito Democratico), Marco Scardovi (Partito Democratico), Maria Carolina Dacome (Partito Democratico), Marta Garuffi (Partito Democratico), Paola Dalla Valle (Partito Democratico), Tiziana Bartolotti (Partito Democratico), Riccardo Pagani (Partito Democratico), Giacomo Baldini (Partito Democratico), Massimo Taroni (Partito Democratico), Giuliano Babini (Partito Democratico), Rita Salvatori (Partito Democratico), Marco Bertozzi (Partito Democratico), Elisa Andraghetti (Partito Democratico), Gabriella Dionigi (Partito Democratico), Pietro Messina (Insieme per Lugo), Donatella Donati (Forza Italia), Francesco Barone (Cambiamo Lugo), Marco Pezzi Algranati (Cambiamo Lugo), Daniela Capucci (Cambiamo Lugo), Francesco Martelli (Lega), Simone Camanzi (Area Liberale), Gian Marco Grandi (Fratelli d’Italia), Elena Borrelli (Fratelli d’Italia) e Domenico Ferri (Fratelli d’Italia).

Infine sono stati eletti quali rappresentanti nel consiglio dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna: Elisa Andraghetti, Giacomo Baldini, Paola Dalla Valle, Maria Carolina Dacome ed Elena Borrelli.