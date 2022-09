Lugo si candida a capitale italiana del libro per il 2023. “Esplorazione” la parola chiave attorno alla quale è stata costruita la candidatura. Esplorazione della lettura ed esplorazione dei motivi della non lettura. Punti fondamentale della candidatura saranno i progetti rivolti ad infanzia e adolescenza. Una proposta costruita sui risultati ottenuti da Lugo nel corso degli anni: il titolo “Città che legge” nel 2020, la targa d’onore d’Europa nel 2012 per l’impegno a far crescere la consapevolezza della cittadinanza europea grazie al lavoro di biblioteche e scuole, e poi polo nazionale del progetto “Nati per leggere”. Importanti gli investimenti nei decenni a favore della biblioteca Trisi, protagonista negli anni ’80, dell’introduzione del progetto di automazione bibliotecaria.