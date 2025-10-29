In occasione delle festività di Ognissanti e della commemorazione dei defunti di sabato 1 e domenica 2 novembre, il Comune di Lugo rinnova anche quest’anno il servizio di collegamento con navette tra il centro urbano e il cimitero cittadino.

Il servizio, quest’anno completamente gratuito per tutti gli utenti, sarà garantito da autobus messi a disposizione dal consorzio Coerbus, attivi dalle 9 alle 12.20 e dalle 14 alle 17.20, con partenza dal cimitero.

Le corse, previste ogni 20 minuti, sono pensate per agevolare gli spostamenti dei cittadini in giornate in cui il traffico sarà particolarmente intenso.

Uno dei mezzi in servizio sarà dotato di pedana per carrozzine (due posti), così da garantire accessibilità e inclusione a tutti gli utenti.

Gli autobus navetta tra cimitero e centro storico effettueranno fermate in via De’ Brozzi, via Circondario ponente, via Circondario sud, viale Oriani, piazzale Carducci, viale Masi, viale Dante, piazzalele Veterani dello sport (stadio), viale Europa, via Di giù, via Acquacalda, via Foro Boario.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Urp del Comune di Lugo al numero 0545 299441.