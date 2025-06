Giovedì 5 giugno alle ore 21.00, nella Sala Conferenze dell’Hotel Ala d’Oro, il Caffè Letterario di Lugo ospiterà lo scrittore e giornalista Sergio Rizzo, che presenterà il suo ultimo libro “2027. Fuga dalla democrazia”, edito da Solferino. La serata sarà introdotta da Stefano Bon e si concluderà con il consueto brindisi offerto dalle Cantine Cevico.

Il romanzo ci proietta in un’Italia futuribile e drammaticamente plausibile, travolta dagli effetti del cambiamento climatico. Siamo nel settembre del 2027, durante le elezioni presidenziali: l’affluenza alle urne è quasi nulla. Questo clamoroso astensionismo innesca una serie di emergenze che sfociano in una profonda crisi della democrazia. Il premier, leader decisionista di una coalizione di destra, scompare misteriosamente poco dopo l’elezione. Mentre la magistratura indaga su una serie di attentati, l’economia nazionale crolla e l’Unione Europea guarda con crescente preoccupazione. L’Italia scivola verso una “democratura” nostalgica e xenofoba, tra sospetti di complotti internazionali e tensioni interne. In questo contesto oscuro, a far sperare in un cambiamento è il gesto eroico di un capitano della guardia costiera, immigrato albanese naturalizzato italiano, in profonda crisi di coscienza. Un romanzo che, tra ironia e inquietudine, riflette le pulsioni più profonde della nostra società e lancia un forte monito: la fantapolitica potrebbe essere meno lontana di quanto crediamo.

Sergio Rizzo, noto giornalista – in particolare per il Corriere della Sera – è autore di numerosi saggi di grande successo. Nel 2007 ha firmato con Gian Antonio Stella La casta (Rizzoli), un bestseller assoluto con oltre 1.200.000 copie vendute. Tra le sue opere più rilevanti si ricordano: