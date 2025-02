Venerdì 28 febbraio alle ore 20.30 nella Sala Conferenze dell’Hotel Ala d’Oro di Lugo sarà possibile partecipare a una serata conviviale-musicale dedicata a Massimo Cotto, con la presentazione al Caffè Letterario di Lugo del libro fotografico “Pictures of you” di Massimo Cotto e Henry Ruggeri, che presenzierà alla serata. Nel corso dell’incontro, il duo Hernandez e Sampedro parteciperà con interventi musicali.

Massimo Cotto, celebre giornalista e dj radiofonico di Virgin Radio, esordì come disc-jockey nella sede Rai di Torino nel 1983 e da lì la sua carriera prese il volo portandolo a cimentarsi non solo nell’attività radiofonica, che lo porta a collaborare con celebri personaggi come Bob Dylan; ma anche nella televisione come conduttore e autore di importanti programmi come Sanremo e The Voice of Italy.

Parallelamente all’attività radiofonica, sviluppa quella giornalistica collaborando con principali riviste come Espresso, Epoca, L’Europeo e diventando direttore di Rockstar.

Nel suo curriculum non manca una ricca produzione letteraria, biografie ufficiali di Luciano

Ligabue, Patty Pravo, Piero Pelù, Francesco Guccini e tanti altri.

Dopo averci lasciato il 2 agosto 2024, Massimo Cotto tornerà a risuonare attraverso le pagine del libro fotografico “Pictures of you”, illustrato da Henry Ruggeri, fotografo ufficiale di Virgin Radio che ha collaborato con le più grandi riviste italiane del settore musicale, fotografando gruppi come Rolling Stones, Madonna, Guns N’Roses e tanti altri.

La memoria delle parole di Massimo continuerà a dare le risposte che solo la musica sa dare alle questioni della vita.

La serata sarà musicalmente accompagnata da Hernandez e Sampedro, duo ravennate composto da Luca “Hernandez” Damassa, voce solista e chitarra ritmica, Mauro “Sampedro” Giorgi, chitarra solista e seconda voce.

La partecipazione all’evento comprende la cena ed ha un costo di 30 euro, bevande incluse, ed è accessibile solo su prenotazione al 0545 22388 . Il Menù della serata è il seguente:

-Lasagne alla bolognese

-Guancia di vitello con polenta

-Tiramisù

La rassegna è curata da Patrizia Randi, Claudio Nostri e Marco Sangiorgi, con il patrocinio del Comune di Lugo. Tutti gli incontri sono offerti gratuitamente al pubblico (escluse le serate conviviali). Il programma completo è disponibile sul sito http://caffeletterariolugo.blogspot.it.