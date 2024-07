Il 10 luglio il centro di Lugo torna ad animarsi con il secondo appuntamento per l’estate 2024 dei «Mercoledì sotto le stelle».

La prima serata è stata un successo e ha visto accorrere un nutrito pubblico, nonostante le incertezze del meteo: «Mi preme ringraziare tanto tutti coloro che a vario titolo hanno contribuito alla bella serata – ha dichiarato la sindaca Elena Zannoni -: i commercianti che hanno organizzato e coordinato via Garibaldi, via Baracca e i vari spazi animazione, le società sportive e di volontariato e l’ufficio eventi del Comune di Lugo. C’è tanta voglia di uscire e stare insieme. Speriamo che da mercoledì prossimo partecipi con più convinzione anche il bel tempo!».

Per l’appuntamento del 10 luglio e in occasione della partenza dei saldi estivi, i negozi del Pavaglione usciranno «sotto le stelle» e si potrà ascoltare il concerto dei Sonic Bloom, giovane band lughese che proporrà cover di grandi classici (Nirvana, Ac/Dc, Red Hot Chili Pepper) nel palco centrale del Pavaglione.

Via Baracca sarà sempre sede dei mercatini dei bambini insieme all’associazione 12 pollici e Dj Lorenz. Il museo Baracca sarà aperto gratuitamente, come sempre, con serate speciali dalle 20.30.

Davanti al monumento di Baracca alle 20.45 spettacolo di ginnastica artistica, ginnastica ritmica, parkour, acrobazia aerea e zumba a cura della società sportiva Ginnastica artistica Lugo per celebrare i 40 anni di attività.

In via Codazzi e corso Garibaldi mercatini degli hobbisti, dalle 21 l’artista di strada Nanouk con lo spettacolo «Virgola il giullare di corte» e punto ristoro con «Mani in pasta» (prenotazione consigliata allo 0545 1895103).

In piazza Trisi (angolo largo della Repubblica) alle 22 circa lo spettacolo itinerante dell’artista di strada EteClown; e poi «Gin e piatti dal mondo» a cura de Il Boario cafè & bistrò e Gallamini piante e fiori, con accompagnamento musicale di dj locali: parte del ricavato verrà devoluto all’’associazione Tba, un’organizzazione non profit a sostegno della ricerca e delle persone affette da malattie neurodegenerative.

In piazza Savonarola, ribattezzata «Piazza dell’ascolto», alle 21 spettacolo Tritadenti con Emanuela Petralli, Alfonso Cuccurullo e Federico Squassabia.