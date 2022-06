Verso le ore 21,30 è scoppiato un grosso incendio nella zona industriale di Lugo precisamente in via Klepero presso la ditta Global Car, 7 veicoli hanno preso fuoco sul posto le squadre dei Vigili del Fuoco di Lugo, Faenza, Ravenna ed Imola.

L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha impedito che le fiamme coinvolgessero i fabbricati vicini. Non ci sono feriti. L’incendio è stato domato.