Incidente grave in via Acquacalda a Lugo verso le 22, una Renault Clio condotta da un giovane che stava girando verso via Giotto ha centrato una moto con due giovani 15enni che transitavano in via Acquacalda. Nell’impatto la giovane trasportata nella moto è sbalzata nel manto stradale. Sul posto gli operatori del 118, visto le gravi condizioni hanno deciso il trasporto con l’elimedica al Bufalini di Cesena. La strada è stata chiusa al traffico dalla Polizia Locale della Bassa Romagna