Questa mattina verso le ore 10,30 nella strada tra Fusignano e Lugo in via del Pero, una donna è venuta in collisione con auto una Fiat “Punto” ed è stata trascinata per una trentina di metri. Sul posto gli operatori del 118 che viste le gravi condizioni ha deciso per il trasporto in elicottero al Bufalini di Cesena. Intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Lugo e la Polizia Locale per gli accertamenti del caso.

fonte Il Resto del Carlino