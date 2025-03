«Impatto positivo, resilienza, circolarità». Sono le parole d’ordine di «SCART. Il lato bello e utile del rifiuto», la mostra-progetto del Gruppo Hera che approderà a Lugo, al Palazzo della Cassa di Risparmio e Fondazione del Monte a fine marzo, con un allestimento specifico dedicato alle possibilità del riciclo artistico e creativo dei rifiuti nell’ambito del design, dei costumi di scena e dell’arte ritrattistica.

Da oltre un quarto di secolo il progetto SCART si alimenta grazie a importanti collaborazioni con studenti e docenti delle principali Accademie di Belle Arti nazionali – tra le principali si annoverano quelle di Firenze, Ravenna e Bologna – portando avanti un attualissimo confronto tra etica ed estetica. Ideato alla fine degli anni 90 da Maurizio Giani, direttore marketing e brand promotion di Herambiente, e rivelato al pubblico per la prima volta alla fiera «Ricicla» del 1999, il progetto SCART ha esplorato l’intero scibile del riuso a fini artistici dei materiali destinati all’abbandono, in un percorso ormai pluridecennale che ha spaziato dall’illuminotecnica alla moda, passando attraverso le scenografie, gli strumenti musicali e ovviamente i mobili e gli oggetti di design, protagonisti dell’esposizione che inaugurerà a Lugo sabato 29 marzo alle 17 al Palazzo della Cassa di Risparmio e Fondazione del Monte, dove rimarrà allestita fino al 21 aprile.

Sarà esposta a Lugo una selezione di opere di design, costumi di scena assolutamente unici e ritratti realizzati con tecniche e materiali a dir poco insoliti provenienti da quello straordinario laboratorio di idee e cultura della circolarità che oggi è la collezione Scart, che vanta oltre 1000 pezzi unici e a partire dalla quale sono state realizzate mostre in tutta Italia, da Bologna a Padova, da Roma a Ravenna, da Trieste a Perugia. In particolare, troveranno spazio nell’allestimento lughese opere di Luca Spinoni, Gloria Bertoldo, Chris Barbara Barnini, Edoardo Malagini e dello stesso Maurizio Giani, dalle valigie che diventano poltrone ai cassetti colorati che sfidano le leggi della gravità, fino al decoupage fatto con scarti di pelle e i tubi delle fognature che si trasformano in sedute di design. Con SCART, il linguaggio universale dell’arte è a servizio dell’economia circolare, incentivando comportamenti virtuosi per la salvaguardia dell’ambiente.

Proprio per questo l’assessorato ai Servizi ambientali del Comune di Lugo ha voluto fortemente la mostra, per inserirla in un nuovo evento cittadino, che verrà presentato nelle prossime settimane, e che sarà dedicato alla promozione della corretta differenziazione dei rifiuti e del loro possibile riciclo. «Il riuso creativo è un esempio pratico, bellissimo e stimolante di economia circolare – commenta l’assessore Mauro Marchiani -. Attraverso questa mostra del progetto ‘Scart’, del quale ammiriamo la visione e con il quale condividiamo gli obiettivi, proporremo ai cittadini di tutta la Bassa Romagna non soltanto un’occasione di scoperta delle potenzialità del riciclo artistico, ma anche una riflessione sulla corretta gestione dei rifiuti, che è nostro obiettivo ridurre il più possibile. Proprio per questo, attorno alla mostra ‘Scart’, ruoteranno altre iniziative, creative, concrete ed educative, a cui stiamo lavorando. L’obiettivo di ‘Scart’ è quello di accelerare, attraverso lo stupore indotto dal genio creativo, un cambiamento culturale in merito ai materiali che consideriamo di scarto, e che invece possono avere grande valore».

«Una mostra come SCART dimostra con i fatti e con un’esposizione di opere nate da un estro non comune che il tema della sostenibilità ambientale non è slegato da quello della bellezza, anzi – aggiunge l’assessore alla Cultura Gianmarco Rossato -. Una sede prestigiosa come il Palazzo della Cassa di Risparmio e Fondazione del Monte è il luogo giusto dove ospitare una mostra che si rivolge davvero a tutti, in un’ottica culturale, civica ed educativa».

«L’idea di promuovere la sostenibilità ambientale e il riciclo attraverso l’arte non è solo molto bella e indovinata – commenta l’assessora ai Servizi educativi Daniela Geminiani -, ma anche in linea con il nostro impegno educativo su questo fronte. I ragazzi che oggi frequentano le scuole hanno diritto a un mondo più pulito e saranno i custodi dell’ambiente per tanti anni. Anche il mondo della scuola farà la sua parte nella promozione della cultura dell’azzeramento dei rifiuti»

«SCART. Il lato bello e utile del rifiuto» è un progetto del Gruppo Hera. La mostra inaugurerà sabato 29 marzo alle 17 al Palazzo della Cassa di Risparmio e Fondazione del Monte, con un buffett offerto dalla Pro Loco di Lugo. L’esposizione rimarrà allestita fino al 21 aprile, visitabile nelle giornate di giovedì e venerdì dalle 15.30 alle 18.30; sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 18.30.