Lugo dice addio a Primo Trioschi, figura storica e amatissima del mondo dei motori. È scomparso nella giornata di martedì 23 dicembre, all’età di 92 anni, lo storico titolare della concessionaria “Trioschi Moto” di via Mentana, vera e propria istituzione per gli appassionati delle due ruote in Romagna e oltre i confini regionali.

Per intere generazioni di motociclisti, Trioschi non è stato solo un commerciante, ma un punto di riferimento: un uomo capace di trasmettere passione, competenza e un rapporto umano che andava ben oltre la semplice vendita. La sua concessionaria è stata per decenni luogo di incontro, confronto e condivisione per chi viveva la moto come stile di vita.

In queste ore, il cordoglio corre sui social network, dove clienti, amici e appassionati ricordano Primo Trioschi con messaggi carichi di affetto e riconoscenza, testimoniando quanto il suo nome sia rimasto legato alla storia motociclistica del territorio.

Trioschi avrebbe compiuto 93 anni nel mese di gennaio.
I funerali si svolgeranno sabato alle ore 14, con partenza dalla camera mortuaria di Lugo e successivo accompagnamento al cimitero.

Con la sua scomparsa, Lugo perde non solo un imprenditore storico, ma un pezzo della propria memoria collettiva legata al mondo dei motori.

