Grande interesse per l’incontro pubblico dedicato alla presenza dei lupi nei territori di pianura, svoltosi nella serata di mercoledì 14 gennaio al Salone estense della Rocca di Lugo e voluto dall’Amministrazione comunale.

Relatore della serata è stato il biologo Massimiliano Costa, direttore del Parco regionale del delta del Po dell’Emilia Romagna, che ha illustrato con chiarezza scientifica il comportamento del lupo e il suo ruolo nell’ecosistema.

Durante l’incontro sono state fornite indicazioni pratiche per una corretta convivenza, in particolare sul ricovero degli animali domestici e sulla gestione dei rifiuti, soprattutto dell’umido, che non deve costituire una fonte di richiamo o alimentazione per il lupo.

La serata è stata coordinata dagli assessori Fausto Bordini per l’Ambiente e Mauro Marchiani per il Benessere animale, favorendo un confronto costruttivo con il pubblico, che ha partecipato con domande puntuali e pertinenti.

«Nel corso della serata è stato ribadito un messaggio fondamentale: il lupo non è pericoloso, anzi fugge spaventato alla vista dell’uomo – sottolineano i due assessori -. Motivo per il quale nelle camminate anche negli ambienti naturali i cani, se correttamente tenuti al guinzaglio, non corrono alcun rischio. È importante conservare questa sua diffidenza senza cercare di addomesticarlo con cibo o richiami. La serata ha contribuito a fare chiarezza sul lupo e i tanti cittadini intervenuti sono usciti dall’incontro con indicazioni sui comportamenti corretti da tenere per evitare conflitti e favorire una convivenza pacifica con questo prezioso animale selvatico».