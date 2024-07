A partire da venerdì 5 luglio tornano ad accesso con tessera sanitaria i tre bagni pubblici del Pavaglione ai quali erano stati danneggiati i lettori di accesso.

I bagni sono quelli di piazza Trisi 31 (angolo biblioteca) e piazza Martiri 6 (angolo scalone della Rocca). È invece in fase di manutenzione il bagno di piazza Trisi 23 (angolo Carmine), nel quale sono in corso lavori di sostituzione dei tubi e dei contatori, mentre in quello piazza Martiri 14 (angolo giardino pensile della Rocca) si sta procedendo all’installazione di telecamere e lettore tessera.

I bagni pubblici del Pavaglione sono accessibili tramite tessera sanitaria; i lettori avevano recentemente subito degli atti vandalici. Erano state installate già in precedenza delle telecamere di sorveglianza (due telecamere che puntano sul portone di accesso e una nell’ingresso).

I lavori di installazione e ripristino del sistema sono stati affidati alla ditta Gef di Fusignano per un importo complessivo di circa 32mila euro.