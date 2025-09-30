Mercoledì primo ottobre riapre la scuola comunale di musica Malerbi di Lugo, dove sono stati ultimati i lavori di ripristino post alluvione.

Oltre alle classi storiche di strumento (pianoforte, violino, violoncello, flauto, oboe, clarinetto, sassofono, chitarra classica), ampio spazio è dedicato alla musica moderna, con classi di chitarra elettrica, basso elettrico, batteria, coro e canto pop. Inoltre, la scuola propone la musica di insieme, con la creazione di band di studenti, la teoria musicale e il solfeggio.

I lavori, eseguiti durante l’estate, hanno portato al ripristino di tutti gli ambienti del piano terra allagati nel maggio del 2023. In particolare, sono stati ripristinati gli intonaci e ritinteggiate le pareti interne. Anche le mattonelle in cotto fatte a mano che compongono il pavimento sono state trattate e sistemate una per una; sono state riparate le porte e i portoncini in legno e gli impianti del piano terra. L’importo complessivo dell’intervento è stato di 100mila euro, finanziati da fondi comunali.