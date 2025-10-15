Nei giorni scorsi, nei pressi di Lugo, la Polizia di Stato ha rinvenuto un semirimorchio di grandi dimensioni posteggiato in un’area periferica, contenente svariate scatole di tabacco e sigarette sfuse.

Il mezzo, individuato dagli operatori del Commissariato di Lugo nell’ambito dei normali servizi di controllo del territorio, è stato posto sotto sequestro insieme al carico di tabacco. Grazie alla collaborazione del Nucleo PEF della Guardia di Finanza, il quantitativo è stato stimato in almeno 31 colli di sigarette, per un valore complessivo superiore ai 2 milioni di euro.

Sono tuttora in corso gli accertamenti per stabilire la provenienza illecita del materiale e individuare la reale titolarità del semirimorchio, che al momento del ritrovamento presentava targa clonata e numeri di telaio falsificati.