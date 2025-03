Corretta differenziazione dei rifiuti, riuso creativo dei materiali, iniziative comunitarie per il decoro urbano, campagne di sensibilizzazione e laboratori creativi sulla sostenibilità ambientale. È variegato nelle iniziative ma focalizzato negli obiettivi il weekend «Lugo rifiuti zero», nuova iniziativa del Comune di Lugo, promossa in particolare dall’assessorato ai Servizi ambientali e realizzata in collaborazione con numerose realtà associative, aziendali e istituzionali – Hera in primis -, in programma nel centro di Lugo e nelle frazioni sabato 29 e domenica 30 marzo, con eventi anche nelle giornate precedenti e successive.

https://www.zerowasteitaly.org/zero-waste-international-day-2025-le-iniziative-in-italia/ ) che quest’anno è dedicato al tema «Verso Rifiuti Zero nella moda e nel settore tessile», un settore tra i più impattanti dal punto di vista ambientale e sociale. L’iniziativa lughese rientra nel cartellone degli eventi del coordinamento Zero Waste Italy (a questo link tutte le iniziative) che quest’anno è dedicato al tema «Verso Rifiuti Zero nella moda e nel settore tessile», un settore tra i più impattanti dal punto di vista ambientale e sociale.

«Lugo rifiuti zero nasce per promuovere il tema della corretta differenziazione dei rifiuti e del loro possibile riciclo – spiega l’assessore ai Servizi ambientali Mauro Marchiani -. Grazie alla possibilità di ospitare la mostra Scart, porteremo avanti i progetti di sensibilizzazione su questi temi di Herambiente e abbiamo costruito un cartellone di iniziative in città, coinvolgendo le consulte delle frazioni che si sono dimostrate reattive e sensibili nei confronti delle tematiche ambientali».

Il programma di «Lugo rifiuti zero» partirà sabato 29 marzo alle 17, con l’inaugurazione della mostra «Scart» del Gruppo Hera al palazzo della Cassa di risparmio e Fondazione del monte e il buffet di benvenuto offerto dalla Pro loco di Lugo.

La mostra lughese esporrà una serie di opere provenienti dalla grande collezione Scart, un progetto che Maurizio Giani – oggi direttore marketing e brand promotion di Herambiente – ha avviato a fine anni ’90, dedicandolo alle possibilità del riciclo artistico e creativo dei rifiuti in vari ambiti: design, costumi di scena e arte ritrattistica, con opere di numerosi artisti, tra cui lo stesso Giani: dalle valigie che diventano poltrone ai cassetti colorati che sfidano le leggi della gravità, fino a spettacolari abiti nati da scarti di lavorazione e tubi delle fognature che si trasformano in sedute di design. Con «Scart» il linguaggio universale dell’arte è messo a servizio dell’economia circolare, incentivando comportamenti virtuosi per la salvaguardia dell’ambiente.

La mostra rimarrà allestita fino al 21 aprile, visitabile giovedì e venerdì dalle 15.30 alle 18.30; sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 18.30.

La giornata di domenica 30 partirà alle 10 in piazza Baracca con la passeggiata ecologica dell’associazione Plasticfree, che ha l’obiettivo di ripulire il centro di Lugo da mozziconi di sigarette e altri rifiuti. Alle 12, rientro al Palazzo della Fondazione, dov’è allestita la mostra «Scart», con aperitivo offerto dalla Pro loco.

Dalle 15.30 alle 17 al primo piano del Palazzo si terrà il laboratorio curato dal Ceas Bassa Romagna «Anche la spazzatura può aiutare la Natura! Un hotel per gli insetti», durante il quale verrà insegnato ai ragazzi a realizzare casette per gli uccelli utilizzando bottiglie di plastica o altri materiali da scarto. Il laboratorio è aperto a tutti con prenotazione obbligatoria al 351 5848402 (anche via sms).

Già dal 28 marzo e fino al 21 aprile, giorno di chiusura della mostra Scart, è prevista l'installazione dei due totem trasparenti contro gli abbandoni per il progetto 'Broken Window'. Si tratta di un'iniziativa congiunta di Hera e del Comune di Lugo, che mira a sensibilizzare i cittadini sull'impatto ambientale dell'abbandono dei rifiuti e ad incoraggiarli a partecipare attivamente al mantenimento della pulizia urbana. Il «Broken Window» di Hera promuove la cultura della responsabilità ambientale installando due parallelepipedi in plexiglass trasparente in piazza Baracca e sotto le logge del Pavaglione, con immagini di rifiuti abbandonati, accompagnati dal messaggio: «Ti piace quello che vedi? I rifiuti abbandonati sono un brutto spettacolo, ma insieme possiamo evitarli. Teniamo pulita la città e l'ambiente ringrazia». Attraverso il QR Code stampato sui totem si accederà a una pagina web curata da Hera e relativa alla corretta gestione dei riifuti. Il 29 e 30 marzo ci sarà anche un infopoint a cura di Hera, presidiato dagli operatori della coop.va Atlantide in piazza Baracca (orario 10-18), con focus sul decoro urbano.

Il fine settimana del 29 e 30 marzo vedrà poi anche l’allestimento di «Giardini & terrazzi», la grande manifestazione espositiva che riempirà le logge del Pavaglione con stand di aziende florovivaistiche, incontri e momenti divulgativi sul trattamento delle piante, i profumi e il green design.

Tre le iniziative organizzate anche nelle frazioni di Lugo. Sabato 29 marzo alle 14.30 partirà la passeggiata ecologica nel quartiere di Lugo sud, con ritrovo al centro civico. Per chi non avesse guanti o pinze a disposizione per la raccolta, il Comune ne metterà a disposizione una dotazione, per far partecipare tutti alla raccolta e alla pulizia di fossi e aree verdi per il decoro del quartiere. Si consiglia, comunque, di venire già muniti di strumenti per la raccolta.

Domenica 30 marzo è in programma «Puliamo San Bernardino». Ritrovo alle 15 nel piazzale antistante il circolo Anspi via Stradone 4, da dove partirà il pomeriggio dedicato alla pulizia delle aree pubbliche. Al termine della passeggiata ecologica, il circolo Anspi offrirà una merenda ai partecipanti.

Infine, nella mattinata di martedì 1 aprile Giorgio Della Valle di Legambiente Faenza incontrerà cinque classi delle scuole di Voltana (la 4 e la 5 della primaria e tutte le classi della scuola media) per illustrare ai ragazzi il tema «Riciclare i rifiuti: alcuni dati e qualche storia per capirci un po’ di più».

Quanto a Lugo Ovest, la consulta collaborerà, insieme all’associazione Parco delle lavandaie, ad una delle iniziative di pulizia che coinvolgeranno il mondo della scuola, nelle giornate antecedenti il fine settimana: giovedì 27 e venerdì 28 marzo. In particolare, l’iniziativa «Puliamo Lugo», promossa dalla Consulta dei ragazzi e delle ragazze, si svolgerà nelle scuole medie Baracca e Gherardi, grazie alla collaborazione con Legambiente Lamone Faenza. L’obiettivo non sarà quello di ripulire l’ambiente sostituendosi al personale addetto, ma sensibilizzare i cittadini di tutte le età a mantenere puliti gli spazi comuni. Al mattino ai ragazzi verranno consegnati i materiali forniti da Legambiente per la raccolta dei rifiuti, che si svolgerà esternamente nei parchi del Tondo e delle Lavandaie. A metà mattina i ragazzi torneranno a scuola e qui impareranno a differenziare i rifiuti.

«Lugo rifiuti zero» è un’iniziativa del Comune di Lugo, che rientra nel programma della Giornata internazionale rifiuti zero, proclamata dall’assemblea Onu nel 2022.