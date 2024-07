Domenica 28 luglio è rientrato a Lugo il gruppo di ragazze, ragazzi e adulti partito la settimana prima per una Vacanza Studio a Wexford, Città Irlandese gemellata con Lugo dal 2013.

L’Associazione Gemellaggi e relazioni internazionali “Adriano Guerrini” APS di Lugo, promuove questa settimana dal 2018, su proposta della Prof.ssa Elena Rignani, che aveva avuto modo di conoscere i corsi organizzati dallo Slaney Language Centre, e l’ha portata avanti per 4 edizioni insieme alla Prof.ssa Claudia Zaffagnini.

Quest’anno, essendo loro impossibilitate ad accompagnare il gruppo si è potuta continuare l’iniziativa grazie alla disponibilità delle prof.sse Fabia Milanesi e Cristina Contoli, entrambe con esperienza di accompagnamento di gruppi all’estero.

Il gruppo ha frequentato al mattino il corso di lingua inglese, mentre nei pomeriggi ha partecipato alle attività sportive e culturali organizzate dalla scuola. Gli studenti hanno avuto l’occasione di incontrare il Sindaco di Wexford che ha postato l’incontro sulla sua pagina FB. Col Sindaco hanno visitato anche il Teatro Opera House di Wexford.

Ad accompagnare il Gruppo di Lugo era presente anche la Vice Presidente dell’Associazione Gemellaggi Marina Lamonarca che ha incontrato, insieme alle due insegnanti, il neo eletto Sindaco George Lawlor e il Comitato Gemellaggio di Wexford. Durante il colloquio è stata espressa la volontà dell’Associazione di promuovere i rapporti tra cittadini, associazioni culturali e sportive, e il mondo della Scuola.

C’è stato molto interesse anche da parte di Wexford riguardo a questa opportunità di allargare i rapporti tra le nostre due città. Sicuramente non sarà una cosa che si concretizzerà a breve, ma l’importante è la volontà comune dell’intento, le basi sono state gettate.

L’Associazione Gemellaggi inviterà ad uno o più incontri il mondo associativo e scolastico lughese per approfondire l’argomento.

La Vacanza Studio è stata molto apprezzata dai partecipanti e dalle famiglie che si sono complimentate per l’organizzazione.

A breve Direttivo e accompagnatrici si incontreranno per fare il punto della situazione sull’esperienza vissuta e valutare, perché no, anche la possibilità di una vacanza studio di due settimane per la prossima estate.