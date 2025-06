Sono stati ricevuti in rocca nel primo pomeriggio di mercoledì 11 giugno gli organizzatori del derby tra i ragazzi delle rappresentative calcistiche del Liceo e del Polo tecnico di Lugo, che lo scorso 2 giugno hanno giocato una partita allo stadio Muccinelli.

Alla fine ha primeggiato la squadra del Polo per 2-1, ma a vincere davvero è stato lo spirito sportivo dei ragazzi che si è manifestato ancora una volta nel cuore di una città che vanta un grande e variegato numero di associazioni e realtà sportive. Il derby tra Polo e Liceo è un modo per veicolare uno spirito di competizione sano e non si limita al calcio, perché ai primi di giugno si sono affrontate anche le rappresentative di pallavolo, basket e calcetto saponato dei due complessi scolastici.

La sindaca Elena Zannoni e l’assessore allo Sport Luigi Pezzi si sono complimentati con i ragazzi (Nicolò De Rienzo e Gabriele Di Candia del Polo e Maria Giulia Zampaglione del Liceo, tutti rappresentanti d’istituto) per la brillante organizzazione di un evento complesso, che ha mobilitato centinaia di ragazzi ed è riuscito perfettamente, grazie all’impegno degli organizzatori, alla collaborazione degli uffici e delle società sportive coinvolte, e anche ai volontari che si sono proposti proprio a scuola, una dozzina dei quali hanno svolto anche il servizio d’ordine per l’evento.

«Avete regalato un bellissimo momento alla città e messo in grande luce le vostre scuole – ha commentato la sindaca Elena Zannoni -, un impegno tanto più encomiabile visto che l’avete fatto nell’anno della Maturità. Speriamo che, in futuro, chi verrà dopo di voi saprà fare tesoro della vostra esperienza. Una parte dei ragazzi impegnati nel derby hanno preso parte anche a eventi come lo Swap Party e LugOut, oltre che ai percorsi partecipativi di Emaldi20. Questa amministrazione crede nel coinvolgimento delle giovani generazioni e cercheremo di creare sempre più occasioni pensate per loro».