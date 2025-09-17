Come preannunciato nelle scorse settimane, la piscina comunale di Lugo riaprirà tra pochi giorni per dare il via alla nuova stagione sportiva 2025-26. Un’annata che riparte con la novità principale del cambio di gestione avvenuto tra fine agosto e inizio settembre.

In seguito all’aggiudicazione del bando pubblicato dal Comune di Lugo nel corso dell’estate, è infatti il comitato Uisp Ravenna-Lugo, in associazione temporanea d’impresa con la cooperativa faentina Nuova Co.Gi.Sport, a gestire l’impianto oggi e per i prossimi sette anni, quindi fino alla fine dell’estate 2032.

L’apertura della struttura sportiva di piazzale Veterani dello sport, che da ormai più di 50 anni è l’impianto natatorio di riferimento per tutto il territorio della Bassa Romagna, è prevista per sabato 20 settembre dalle 14.30 con un open day inaugurale completamente gratuito di acquafitness; allo stesso tempo sarà inoltre possibile accedere alle vasche per utilizzare anche le corsie riservate al nuoto libero dalle 14 alle 19.

Domenica 21 settembre apertura regolare dalle 8.45 alle 13 con ingresso a pagamento. Il via ai corsi e a tutta l’attività natatoria solitamente organizzata nella piscina è in programma invece da lunedì 22 settembre. Sarà da questa data che riprenderanno le lezioni di nuoto per bambini e adulti organizzate dalle associazioni sportive, così come i corsi di acquafitness e tutte le sedute di allenamento delle società agonistiche e non.

La stagione 2025-2026 sarà caratterizzata dall’inizio dei lavori di ristrutturazione programmati dall’Amministrazione comunale lughese, che nei mesi scorsi ha condiviso con le associazioni la scelta di non chiudere completamente la piscina per periodi prolungati e avviare invece le opere di ammodernamento optando per interventi «a zone», distribuiti nel corso di tre annualità.

In questo modo i lavori non impediranno lo svolgersi delle attività delle associazioni. I cantieri saranno dilazionati nel tempo in maniera da lavorare in esterna durante l’inverno e, viceversa, all’interno in estate.

La giunta di Lugo ha approvato lo schema per la riqualificazione del complesso con relativo cronoprogramma degli interventi, che interesseranno l’area fino al 2028, per un importo complessivo di 4 milioni 600mila euro, di cui 1 milione 900mila destinati alla realizzazione dei nuovi locali tecnici e delle vasche di compenso, 1 milione 900mila per le opere interne e i rimanenti 800mila per il rifacimento di piano vasca, palestra e sottotribuna.

A metà ottobre, salvo imprevisti, saranno avviati i cantieri per la realizzazione della nuova struttura tecnica e delle vasche di compensazione, intervento della durata di quasi un anno, con fine lavori fissata per settembre 2026.

«Questa riapertura è frutto di un lungo percorso di condivisione e progettazione, che ci ha consentito di mantenere operativa la struttura, pur con un importante cantiere aperto – conclude la sindaca di Lugo Elena Zannoni -. La città di Lugo presto avrà una struttura completamente rinnovata, un impegno preso in campagna elettorale e che abbiamo intenzione di mantenere, poiché si tratta di un servizio prioritario. Sappiamo che la convivenza con un cantiere di questa portata non sarà semplice, dovremo affrontare i disagi che ne conseguiranno per almeno due anni, per questo ringraziamo la nuova gestione per aver scelto di affrontare questa importante sfida».

«Siamo consapevoli della grande sfida che stiamo affrontando – sottolinea Alessandra Morici, presidente Uisp Ravenna-Lugo -, incaricandoci della gestione di un impianto che necessita di una ristrutturazione profonda e che inevitabilmente risulta energivoro. Dall’Amministrazione comunale, con la quale collaboriamo quotidianamente e in maniera costruttiva, abbiamo avuto ampie rassicurazioni su interventi che cambieranno, e in meglio, l’intera struttura. I mesi che andremo ad affrontare ci vedranno impegnati con tutte le problematiche che già sappiamo essere presenti in piscina e che dovranno essere affrontate con la consapevolezza di un progetto concreto. Un progetto che renderà nuovamente questo impianto il fiore all’occhiello del territorio come lo è stato per tanti anni in passato. Nel frattempo chiediamo a tutti di essere comprensivi e collaborativi. Faremo del nostro meglio per ridurre al minimo ogni tipo di disagio e garantire l’andamento regolare di tutte le attività previste».

Uisp gestirà la piscina in collaborazione con Nuova Co.Gi.Sport, realtà già conosciuta e apprezzata che opera prevalentemente nel territorio faentino: «Anche per noi si tratta di una sfida – conferma Roberto Carboni, consigliere della cooperativa – dovuta alle tante problematiche dell’impianto. Nonostante questo, crediamo nelle potenzialità di una struttura in grado di essere elemento ricettivo delle aspettative di un territorio molto vasto come quello della Bassa Romagna. Stiamo già mettendo a disposizione tutta la nostra esperienza, maturata in piscine come quelle di Faenza, Russi, Castel Bolognese e Solarolo. I nostri operatori sono profondi conoscitori del settore natatorio e sono certo che riusciranno a garantire un servizio all’altezza delle aspettative facendo fronte, giorno dopo giorno, ai piccoli e grandi ostacoli che si porranno davanti al nostro cammino».