Nelle ultime 48 ore i Carabinieri della Compagnia di Lugo hanno intensificato i controlli sul territorio, impiegando 32 pattuglie e passando al setaccio le principali arterie cittadine. Sono stati verificati 124 veicoli e identificate 179 persone, di cui 48 straniere, nell’ambito di un’attività mirata alla prevenzione dei reati contro il patrimonio, alle truffe ai danni delle fasce deboli e al contrasto dello spaccio di stupefacenti.

Parallelamente, la Centrale Operativa ha gestito 25 richieste di intervento da parte dei cittadini per segnalazioni, sinistri stradali e situazioni sospette.

Durante le operazioni, i militari hanno rintracciato e arrestato un 57enne italiano, già noto alle forze dell’ordine, che doveva scontare una pena di oltre due anni per furti e truffe commessi nel 2022 nella provincia di Ravenna. L’uomo è stato bloccato a Conselice e condotto presso la Casa Circondariale di Ravenna.

Un secondo arresto ha riguardato un 40enne di origine rumena, localizzato a Bagnacavallo, condannato a oltre tre anni di reclusione per maltrattamenti contro familiari o conviventi. Anche lui è stato trasferito in carcere.

I controlli hanno inoltre portato alla denuncia di diversi automobilisti. A Conselice, un uomo con la patente sospesa è stato sorpreso alla guida e, dopo aver rifiutato l’alcoltest, è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria; il suo veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo. Un altro conducente è risultato positivo all’alcoltest con un tasso oltre il doppio del limite consentito: per lui patente ritirata e denuncia.

Le attività straordinarie dei Carabinieri di Lugo proseguiranno anche nei prossimi giorni, con particolare attenzione alle ore serali e notturne.