Nel fine settimana i Carabinieri della Compagnia di Lugo hanno intensificato i controlli lungo le principali arterie stradali del territorio, con l’obiettivo di prevenire e reprimere i reati contro il patrimonio e contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione ha coinvolto decine di militari suddivisi in 33 pattuglie, di cui 21 in servizio presso le Stazioni Carabinieri e 12 appartenenti al Nucleo Operativo e Radiomobile di Lugo, supportati anche da personale in abiti civili. La Centrale Operativa ha gestito numerose segnalazioni e 24 richieste di intervento in abitazioni, attività commerciali e imprese della zona.

Durante i controlli è stato arrestato un 22enne, condannato a due anni per una rapina commessa nel 2024 a Marina di Ravenna: rintracciato dai Carabinieri di Massa Lombarda, è stato condotto nel carcere di Bologna. Un secondo arresto è stato eseguito dai militari di San Lorenzo di Lugo nei confronti di un 48enne che aveva più volte violato l’obbligo di dimora.

Nel corso delle verifiche su strada, a Massa Lombarda è stata sequestrata una mazza da baseball nascosta sotto un sedile d’auto, mentre a Cotignola e San Lorenzo due giovani sono stati trovati in possesso di hashish, poi sequestrato. Entrambi saranno segnalati alla Prefettura.

Complessivamente, nei tre giorni di controlli, sono state identificate 243 persone — di cui 52 stranieri — e controllati 178 veicoli. Le operazioni proseguiranno nelle prossime settimane, con particolare attenzione alle ore serali e notturne, nelle aree urbane, presso gli istituti scolastici e nelle zone industriali e commerciali.