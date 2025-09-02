I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Lugo hanno arrestato quattro persone — tre uomini e una donna, di nazionalità straniera — accusate di furto aggravato in concorso.

La segnalazione è partita nel pomeriggio di ieri, quando la Centrale Operativa ha diramato l’allerta per un’auto con a bordo quattro individui sospettati di aver appena compiuto un furto in un supermercato della zona.

Grazie alle telecamere pubbliche e alla tempestiva azione delle pattuglie, i militari sono riusciti a intercettare e fermare il veicolo alla periferia di Lugo. In un primo momento gli occupanti hanno collaborato, ma un controllo accurato dell’abitacolo ha permesso di scoprire diversi alimenti e numerosi prodotti cosmetici, tutti integri e senza giustificazione di provenienza.

La corrispondenza con la merce sottratta è stata confermata dalla responsabile del punto vendita, che ha sporto denuncia. I quattro sono stati arrestati e la refurtiva, del valore di circa 300 euro, è stata immediatamente restituita.