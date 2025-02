Nel pomeriggio di giovedì 20 febbraio la sindaca di Lugo Elena Zannoni e il vicesindaco e assessore allo Sport Luigi Pezzi si sono recati in visita alla palestra Baracca di via Amendola 10, dove si allenano gli atleti della Ginnastica Artistica Lugo Asd. Gli amministratori sono stati accolti da Gianfranco Brunori, presidente dell’associazione da oltre 40 anni. È stata l’occasione per vedere da vicino l’attività di una realtà sportiva che a Lugo coinvolge 476 persone e per complimentarsi, a nome dell’amministrazione e dei cittadini di Lugo, per le recenti vittorie di rilievo nazionale di alcuni atleti dell’associazione sportiva lughese.

Sono infatti quattro i titoli nazionali che la squadra della Ginnastica Artistica Lugo ha vinto al Campionato Italiano Fgi 2024 Winter Edition, tenutosi a Rimini dal 5 all’8 dicembre scorso. In particolare, nella disciplina del parkour gli atleti allenati da Davide Pirazzini hanno primeggiato a livello nazionale: Veronica Malara ha conquistato il titolo italiano di categoria A1 nella specialità dello Speed parkour, Gaia Di Giambattista nella categoria J2 specialità Speed e Freestyle parkour, Lorenzo Andraghetti nella categorie A3 specialità Freestyle parkour e Francesco Poli nella categoria SB sempre del Freestyle parkour.

«A questi eccellenti risultati – ha spiegato Elena Brunori, istruttrice e responsabile dello staff tecnico della Ginnastica Artistica Lugo -, vanno aggiunti numerosi podi e tanti ottimi piazzamenti, conseguiti al Campionato nazionale da tutto il team agonistico della ginnastica ritmica e del parkour. La cosa più importante per noi, però, è la vittoria del gruppo. Nutriamo un grande vivaio di ragazzi da tanti anni e siamo orgogliosi del fatto che i nostri istruttori siano praticamente tutti ex ginnasti. Non è retorico dire che siamo una grande famiglia».

I 476 atleti che, dal lunedì al venerdì, frequentano la palestra Baracca, vanno dai bambini di tre anni fino agli adulti, e si allenano nelle discipline della ginnastica artistica, ritmica, parkour, tessuto aereo e zumba. La sindaca Zannoni e il vicesindaco Pezzi hanno assistito, in particolare, ad alcune prove delle ragazze della ritmica e di giovanissime atlete della ginnastica artistica.

«Quello della Ginnastica Artistica Lugo continua ad essere, a più di quarant’anni dalla fondazione, un esempio incredibile di passione e risultati – ha commentato la sindaca Elena Zannoni -. Quest’associazione è un vero orgoglio per la nostra città e, cosa non meno importante, un punto di riferimento essenziale per tantissime famiglie. Qui i ragazzi imparano a socializzare e a coltivare una sana passione per lo sport».

«Il contributo della Ginnastica Artistica alla crescita di generazioni di lughesi merita la sottolineatura – ha aggiunto l’assessore allo Sport Luigi Pezzi -. Lo sport non si limita all’agonismo ma fa parte del bagaglio esperienziale ed educativo dei singoli e della collettività. La capacità di fare squadra è parte integrante della pratica sportiva. E di questa associazione impressiona in modo assolutamente positivo il fatto che tanti atleti abbiano scelto di continuare l’attività come insegnanti e isruttori, in uno scambio intergenerazionale importantissimo per tutta la comunità».