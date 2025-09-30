Erano 480 i piccoli atleti che nella mattinata di lunedì 29 settembre hanno gareggiato allo stadio Muccinelli di Lugo per l’undicesima edizione di «Corri salta lancia», evento sportivo riservato alle classi IV e V delle scuole primarie di Lugo. Nel corso della manifestazione, i ragazzi si sono cimentati in gare di corsa (sui 60 metri), salto in lungo, lancio del vortex e staffetta 4×200 mista.

L’evento, organizzato da Atletica Lugo e Gpa Lughesina, ha visto primeggiare i piccoli atleti della classe 4°B della scuola primaria «Garibaldi» e della 5°B dell’istituto San Giuseppe, che sono stati premiati con un riconoscimento, grazie al contributo del sindacato Panificatori Artigiani di Ravenna e all’Unione Nazionale Veterani dello Sport – Bassa Romagna.

La manifestazione «Corri salta lancia» è nata undici anni fa per ricordare Pietro Melandri, uno dei fondatori e a lungo dirigente dell’Atletica Lugo, che per tutta la vita ha avuto a cuore la promozione dello sport tra i giovani. A ricordarlo erano presenti i figli, Ivana e Maurizio Melandri, che hanno consegnato la targa del Memorial Pietro Melandri alla scuola primaria San Giuseppe, che ha ottenuto i migliori risultati tra gli istituti partecipanti.

«Il campo sportivo colorato e la tribuna affollata di bambini che tifano i loro compagni restituiscono un’immagine davvero gioiosa dello sport – commenta Daniela Geminiani, assessora all’Infanzia e ai Servizi educativi del Comune di Lugo -. Per questi momenti, che resteranno nei ricordi dei ragazzi, dobbiamo ringraziare gli organizzatori e i docenti che si sono impegnati nella preparazione e nell’accompagnamento degli alunni che hanno partecipato a questo evento sportivo, vissuto in un clima festoso. È stato bello anche ricordare Pietro Melandri, che ho conosciuto personalmente, e che è stato un grande promotore dello sport per le scuole a Lugo. Tra le altre cose, ha ideato il Trofeo Deggiovanni, che dal 1980 coinvolge ogni anno centinaia di ragazzi delle scuole medie del territorio».