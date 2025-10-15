Il Comune di Lugo ha pubblicato un’asta pubblica per la concessione in locazione di un locale del Pavaglione.

Il locale oggetto d’asta è il civico 55 di piazza Mazzini e ha una superficie di 12,48 mq al piano terra e una vetrina con ingresso (catasto fabbricati del Comune di Lugo al foglio 107, mappale 269, sub 178).

L’importo a base d’asta è di 3.734,07 euro all’anno e saranno accettate esclusivamente offerte economiche superiori a tale importo. Oltre all’offerta economica, dovrà essere presentata anche un’offerta tecnica. L’asta sarà dichiarata valida anche se perverrà una sola offerta regolare.

Il termine per la presentazione delle offerte è fissato per lunedì 10 novembre 2025 alle 13. Gli interessati potranno visionare l’immobile previo appuntamento da concordare contattando il Servizio Patrimonio del Comune di Lugo allo 0545 299367.

Per informazioni di carattere amministrativo contattare il Servizio Appalti e acquisti dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna allo 0545 299597, oppure 299533, mail appalti@unione.labassaromagna.it

L’apertura delle offerte si terrà martedì 11 novembre alle 8.30 nella sala appalti dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, in piazza Martiri 1 a Lugo.