Nella serata di martedì 18 novembre il museo Baracca di Lugo ha presentato le sue ultime acquisizioni: sei fotografie originali e un busto in gesso che ritrae l’asso dei cieli entrano a far parte del nuovo percorso espositivo e degli allestimenti della casa museo.

Alla presentazione erano presenti la sindaca di Lugo Elena Zannoni, l’assessore alla Cultura del Comune di Lugo Gianmarco Rossato, il direttore del museo Baracca Massimiliano Fabbri, il presidente dell’areoclub F. Baracca Oriano Gallegati e la direttrice della Fondazione del monte di Bologna e Ravenna Ethel Frasinetti.

Le sei nuove fotografie originali di Francesco Baracca (con rispettive cornici dell’epoca) appartengono al patrimonio del museo e sono rientrate grazie a un accordo con l’aeroclub Baracca di Lugo: immagini che vanno ad arricchire il percorso espositivo della casa museo offrendo uno sguardo più intimo e autentico sull’asso dell’aviazione italiana (una di queste, per esempio, risale al 29 agosto del 1913 e immortala Francesco che vola insieme al padre Enrico, a bordo del suo Nieuport a Taliedo).

È stato inoltre presentato, dopo un restauro conservativo, un busto in gesso risalente agli anni Venti del Novecento realizzato dallo scultore A. Solazzi e raffigurante Francesco Baracca, esposto grazie a un accordo di comodato con la Fondazione del monte di Bologna e Ravenna e su cui il museo sta realizzando una serie di ricerche per confermare che si tratti o meno dello stesso autore del sarcofago in bronzo conservato presso la tomba di Baracca.

Come sottolineato dall’assessore Gianmarco Rossato, «si arricchisce così il il patrimonio e l’offerta dell’istituzione lughese che si prepara, nel 2026, a festeggiare il suo centenario della nascita e apertura con ulteriori trasformazioni e ampliamenti. È già al lavoro un tavolo di coordinamento che coinvolge tutte le realtà vicine al mondo dell’aviazione e della storia locale e presto saranno annunciate le prime iniziative».

Sempre in vista del centenario, è stato approvato dalla giunta comunale il 20 novembre il progetto esecutivo di restauro dei proservizi dell’ala nord e sud del museo Baracca.

«L’obiettivo è ampliare un percorso di fruizione che dalle sale del museo si estende agli ambienti adiacenti dei pro servizi, che saranno destinati alla sala delle cartoline nell’ala sud e alla sala dei resti del velivolo tedesco nell’ala nord – sottolinea l’assessore Rossato -. L’obiettivo complessivo e futuro nel quale si inserisce tale ampliamento mira a completare il percorso museale con sale destinate sia alla mostra stabile, sia a esposizioni temporanee, integrando gli ambienti con una sezione didattica, un nuovo bookshop e uno spazio di accoglienza per il pubblico.