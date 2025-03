In seguito all’episodio che nei giorni scorsi ha interessato alcuni alunni del Polo tecnico professionale «Compagnoni» di Lugo, giovedì 27 marzo si è svolto in Roccaun incontro tra la sindaca e presidente dell’Unione Elena Zannoni, l’assessora ai Servizi educativi del Comune di Lugo Daniela Geminiani, la dirigente scolastica Elettra Stamboulis, Raffaella Ballardini referente dei Servizi Sociali dell’Unione, alla presenza della presidente della Provincia di Ravenna, Valentina Palli.

Il tavolo di confronto tra enti aveva avuto luogo anche il 17 gennaio, allo scopo di trovare soluzioni per la questione degli allarmi di cui la dirigente aveva informato l’Amministrazione.

«L’Amministrazione comunale di Lugo, che collabora in modo stretto e continuo anche con gli istituti superiori nel rispetto dei ruoli, non può in alcun modo interferire in vicende che hanno assunto profili anche giudiziari o in materie inerenti l’organizzazione scolastica – dichiara la sindaca Elena Zannoni -. Il Comune di Lugo fornisce da sempre supporto per affrontare le problematiche e le difficoltà che coinvolgono gli adolescenti che da tutta la Bassa Romagna frequentano le scuole superiori lughesi e in particolare il Polo tecnico di Lugo con cui abbiamo in campo diversi progetti, tra cui ad esempio gli educatori di corridoio».

«Non vogliamo e non ci compete entrare nel merito di una singola situazione, su cui altri soggetti titolati stanno lavorando per stabilire come sono andati i fatti e le eventuali responsabilità, non abbiamo gli elementi per farlo e sicuramente avremmo una visione parziale – sottolinea la sindaca. Ci interessa invece offrire il nostro supporto, sotto forma di coordinamento di tutti quei soggetti istituzionali, sociali e scolastici che possono insieme mettere in campo azioni concrete di risposta alla sempre più crescente fragilità adolescenziale e al contempo di ferma prevenzione a fenomeni ormai frequenti quali piccoli vandalismi, bullismo, danneggiamenti di beni pubblici e privati e disturbo delle lezioni. Tutte azioni che danneggiano in primo luogo i ragazzi e le ragazze nel loro percorso di crescita e maturazione».

«Nel corso dell’incontro abbiamo deciso di allargare il tavolo interistituzionale, già attivo tra enti, per esaminare le singole problematiche e attivare interventi educativi puntuali con operatori di strada, contatti con le famiglie o progetti personalizzati. Insieme a noi ci sarà l’Ausl e la Polizia locale, oltre ai servizi sociali e le politiche giovanili dell’Unione che collaborano a stretto contatto con la scuola. Sarà importante anche monitorare i segnali provenienti dalle scuole secondarie di primo grado dei vari territori della Bassa Romagna, per intervenire prima possibile con supporti educativi. Il disagio giovanile che emerge da diversi indicatori non ci deve cogliere impreparati, ma bisogna essere sempre pronti a fare di più per contrastare sul nascere fenomeni di devianza. In tal senso sarà anche importante riconoscere comportamenti virtuosi ed esemplari, quali quelli di chi interviene per contrastare il bullismo, fermare i momenti di tensione, aiutare un compagno più debole o un soggetto fragile».

«La scuola, dal canto suo, tramite la dirigente, ha confermato che sta lavorando per installare telecamere interne all’edificio, sul modello progettato dall’istituto “Alberghetti” a Imola, per monitorare soprattutto il sistema di allarme antincendio e porre fine alla sequela di false allerte che, oltre a interrompere le lezioni, diminuiscono l’attenzione verso la possibilità di un reale pericolo. La dirigente ha confermato che si stanno adottando provvedimenti disciplinari come fa sempre la scuola per la totalità delle situazioni accertate, anche con ricorso ad un rimborso diretto verso i danni subiti alla scuola o alle strutture: “La nostra scuola fa un importante lavoro di segnalazione ai servizi sociali e alle forze dell’ordine di situazioni anche solo preoccupanti. È chiaro che la collaborazione con gli enti, che già molto proficua, può essere migliorata da uno strumento preciso e puntuale come questo già sperimentato in altri territori limitrofi».

Per quanto attiene la Provincia, la presidente Valentina Palli ha confermato che «Ci rendiamo disponibili a valutare eventuali interventi strutturali che possano migliorare l’organizzazione del Polo e la gestione delle lezioni. È infatti evidente che è necessario mettere gli insegnanti e i ragazzi nelle condizioni di lavorare al meglio all’interno dei locali dei vari plessi, sui quali si è fatto in questi anni un importante lavoro di ampliamento e ristrutturazioni (tutt’ora in corso, allo Stoppa) e si sono dotati di laboratori e aule tecniche di livello. Dobbiamo garantire la possibilità per gli studenti del territorio di poter scegliere la scuola o il percorso formativo più adatto alle loro esigenze, alle loro aspettative e alle loro attitudini, mettendoli in condizioni di realizzare un percorso scolastico sereno, pur nelle difficoltà che inevitabilmente l’adolescenza e il passaggio all’età adulta portano con sé. Al contempo gli insegnanti meritano di poter svolgere il loro fondamentale lavoro nella maggior tranquillità possibile».

Il tavolo interistituzionale verrà convocato, almeno in una prima fase, ogni 15 giorni circa. La scuola rappresenterà una a una le singole situazioni critiche e su ogni fragilità rilevata verrà attivato un percorso specifico a cura della scuola, dei servizi sociali o delle altre componenti del tavolo, rivolto alle situazioni proprie di ogni ragazzo o ragazza. Ogni attore presente al tavolo avrà in carico una parte del percorso.

«Si tratta di una risposta strutturata, solida e di visione – conclude la prima cittadina -, che persegue l’obiettivo primario di non escludere nessuno da una possibilità di riscatto e crescita sana e al contempo continuare in un patto di comunità che costituisce uno dei valori fondanti del nostro territorio, solo lavorando insieme si possono conseguire obiettivi ambiziosi».