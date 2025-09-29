Sono più di 5mila i cittadini di Lugo ancora in possesso della carta d’identità in formato cartaceo, che – a prescindere dalla data di scadenza riportata dal documento – dal 3 agosto 2026 non sarà più valida per poter espatriare. Per potersi recare all’estero dall’estate del prossimo anno sarà infatti necessario possedere la Cie, la carta di identità elettronica, a causa di una modifica prevista dal Regolamento europeo 2019/1157, adottata per via del migliore standard di sicurezza della Cie rispetto al documento cartaceo.

Per questa ragione, e onde evitare congestioni di richieste negli ultimi mesi prima dell’adozione del regolamento europeo, l’ufficio Anagrafe del Comune di Lugo a partire da ottobre effettuerà delle aperture straordinarie nelle giornate del giovedì pomeriggio dalle 13.30 alle 16.

L’apertura straordinaria dell’Anagrafe il giovedì pomeriggio riguarderà unicamente il rilascio della Carta d’identità elettronica, per il quale è necessario prenotarsi contattando il numero 0545 299441 oppure fissando direttamente un appuntamento sul sito del Comune di Lugo, attraverso la voce «prenota un appuntamento» si trova in basso nella homepage, nella sezione «Contatta il Comune»; una volta cliccato, si viene indirizzati in una pagina che consente di prenotazione appuntamenti all’anagrafe e, nella fattispecie, per il rilacio della Carta d’identità elettronica. Agli sportelli sarà necessario presentarsi muniti di una fototessera e del vecchio documento di identità.

Si ricorda che la Carta d’identità elettronica non serve solo per viaggiare, ma è anche uno strumento di identità digitale, che consente l’accesso online ai servizi della Pubblica amministrazione con la stessa validità dello Spid. Gli sportelli di Facilitazione digitale sono disponibili a supportare chi intende utilizzare la Cie come strumento di autenticazione digitale.