Lo scorso martedì 3 giugno il lughese Pasquale Pirazzoli ha compiuto 101 anni ed è stato festeggiato dalle famiglie dei due figli, nel primo pomeriggio, e più tardi dai molti amici che sono venuti a fargli gli auguri. A portare i suoi saluti e a complimentarsi con Pasquale Pirazzoli è stata anche la sindaca di Lugo Elena Zannoni, che ha gli portato in dono una pergamena a ricordo dell’importante traguardo, facendogli nel contempo gli auguri dell’amministrazione comunale e dell’intera comunità lughese.

Pasquale Pirazzoli è nato il 3 giugno del 1924 e ha vissuto tutta la vita a Lugo, esercitando a lungo, e in proprio, il mestiere di muratore. Un lavoro duro, che però non ha minato il suo invidiabile stato di salute. Il signor Pasquale, infatti, è ancora autonomo in buona parte delle attività quotidiane, tra cui prepararsi la cena e la colazione, vive a fianco della famiglia della figlia Ada, chiacchiera con tutte le persone che vanno a trovarlo e guarda molta televisione, commentando i programmi e le notizie.

Pasquale Pirazzoli è stato sposato 65 anni con Francesca Costa, deceduta cinque anni fa, con la quale si unì in matrimonio nel 1955, dieci anni dopo la fine della Seconda guerra mondiale, che lo coinvolse come soldato. Durante la guerra venne ferito da una granata che esplose molto vicino a lui.