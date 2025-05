Dal mese di giugno 2025 la biblioteca «Fabrizio Trisi» di Lugo sarà interessata da interventi di restauro e ristrutturazione dei danni provocati dall’alluvione del 2023. Palazzo Trisi sarà interamente chiuso al pubblico: i lavori riguarderanno il piano terra includendo, tra le altre cose, il rifacimento dell’ascensore. I servizi della biblioteca continueranno a essere erogati e saranno dislocati in altri edifici, cercando di ridurre al minimo i disagi per i cittadini.

A partire da lunedì 26 maggio, le aule studio si trasferiranno al palazzo della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, in piazza Baracca 24 al primo piano. La zona studio sarà aperta secondo l’orario invernale della biblioteca fino al 31 maggio. Da martedì 3 giugno entrerà in vigore l’orario estivo: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, martedì, mercoledì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 19 e sabato dalle 9 alle 12.30. A partire dal 26 maggio, quindi, le aule studio di palazzo Trisi non saranno più utilizzabili.

Sempre da lunedì 26 maggio, lo sportello di facilitazione digitale «Digitale facile» si sposterà nei locali adibiti a biblioteca del centro sociale «il Tondo», in via Lumagni 32 al primo piano, con i consueti orari: lunedì e mercoledì dalle 9 alle 13 previo appuntamento telefonico allo 0545 299556.

Dal 3 al 7 giugno palazzo Trisi sarà chiuso al pubblico e i servizi di informazione, prestito, lettura in sede per adulti, bambini e ragazzi, consultazione quotidiani e internet saranno sospesi per una settimana per consentire l’allestimento dei nuovi spazi dedicati. A partire da lunedì 9 giugno la biblioteca riaprirà nei locali del Carmine (entrata da via Garibaldi 6). Da quella data sarà possibile frequentare la biblioteca seguendo l’orario estivo: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, martedì, mercoledì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 19 e sabato dalle 9 alle 12.30. Il box per la restituzione dei libri sarà sempre attivo 24/24 davanti a palazzo Trisi.

Il maggior impatto di questi lavori riguarderà l’utilizzo delle collezioni della biblioteca. Non sarà possibile spostare tutto il patrimonio al Carmine, dove saranno disponibili le ultime novità editoriali e una selezione di libri della sezione ragazzi e della zona «Terradimezzo». Per i libri pubblicati da qualche anno e per le collezioni storiche sarà necessario verificarne la disponibilità con i bibliotecari via telefono o mail.

«Sappiamo che queste modifiche potranno creare alcuni disagi, ma si tratta di interventi necessari che ci consentiranno di restituire ai cittadini una biblioteca ancora più efficiente -afferma la direttrice della biblioteca Maria Chiara Sbiroli -. Invito chiunque avesse bisogno a contattarci telefonicamente, via Whatsapp o tramite mail durante questa fase di transizione, i nostri bibliotecari saranno sempre a disposizione di tutti. Ringraziamo ancora una volta Fondazione Cassa depositi e prestiti e la Regione Emilia-Romagna per averci sostenuto e finanziato, consentendoci di portare avanti questi fondamentali lavori».

Per contattare la biblioteca «Fabrizio Trisi» rivolgersi allo 0545 299556, Whatsapp 339 5380983, mail trisi@comune.lugo.ra.it.