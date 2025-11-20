Sabato 22 novembre, alle ore 17:30, presso l’Hotel Ala d’Oro di Lugo (Corso Matteotti 56), si terrà l’Assemblea Territoriale di Fratelli d’Italia Bassa Romagna. L’incontro sarà un momento di confronto e partecipazione per fare il punto sulle attività nel territorio e discutere insieme a cittadini, militanti e rappresentanti delle consulte di decentramento.

All’assemblea prenderanno parte esponenti di rilievo del partito e del centrodestra, tra cui la senatrice Marta Farolfi, il dirigente nazionale Roberto Petri, il consigliere regionale Alberto Ferrero, il consigliere provinciale Riccardo Vicari, il coordinatore della Bassa Romagna Gian Marco Grandi, il capogruppo di Lugo Francesco Barone e il capogruppo di Bagnacavallo Nicholas Anzellotti.

«Questa assemblea – dichiara Gian Marco Grandi – rappresenta un’occasione fondamentale per rafforzare il legame con il territorio, ascoltare proposte e condividere nelle sedi opportune istanze concrete per il futuro della Bassa Romagna».

L’appuntamento si concluderà alle ore 19:30, dopo un dibattito aperto che conferma la volontà del partito di crescere attraverso il coinvolgimento e l’impegno sul territorio.