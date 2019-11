Martedì 26 novembre al parco del Tondo di Lugo si è tenuta la tradizionale corsa campestre delle scuole medie e superiori. La competizione sportiva ha visto la partecipazione di oltre 300 studenti atleti che si sono distinti nelle varie categorie di appartenenza.

Le scuole medie partecipanti sono state la “Silvestro Gherardi”, la “San Giuseppe”, la scuola “Silvio Pellico” di Voltana, la Sacro Cuore e la “Francesco Baracca”; per le scuole superiori hanno partecipato il Liceo e il Polo tecnico professionale.

Per le scuole medie, nella categoria Ragazze si è classificata al primo posto Letizia Pironi della scuola Baracca, seguita da Giorgia Margotti (Gherardi) e Hajar Errahaou (Baracca); per i Ragazzi trionfa la San Giuseppe con Alessandro Vistoli. Secondo e terzo posto rispettivamente per Alessandro Graziani e Darius Groza della Baracca. Per i Cadetti, nella categoria femminile vince Elisa Foschi (Baracca), al secondo posto Lucilla Mondini (Gherardi) e terza Linda Tampieri (Baracca); nella maschile primo posto per Nino Grilane (Gherardi), poi Maurizio Merli della San Giuseppe e Fabio Ghiselli della Silvio Pellico.

Per le scuole superiori trionfa Maria Celeste Veroli del Polo tecnico, seguita Lisa Milani (Liceo) ed Elena Boncompagni del Polo. Podio tutto per il Polo tecnico tra i ragazzi: primo Riccardo Ghinassi, secondo Davide Lanconelli e terzo Marco Bettini.

I migliori studenti passeranno alle fasi provinciali.

La campestre è stata organizzata dal Comitato organizzatore dei campionati studenteschi, in collaborazione con l’associazione sportiva Atletica Lugo Icel e Gpa Lughesina, con il supporto dell’Ufficio Sport del Comune di Lugo, dei giudici Fidal, della Croce Rossa di Lugo, del centro sociale “Il Tondo”.